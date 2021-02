Cristiano Malgioglio svela com’è nato lo scherzo del topo ad Alfonso Signorini

Leggi su trendit

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip,ha giocato uno stranoadposizionando un, finto naturalmente, lungo la passerella dello studio televisivo. Accortosi del, il conduttore è schizzato via fino al backstage in un moto di terrore e disgusto, giurando poi vendetta contro l’amico. Intervistato da Il Giornale, l’ex vippone del Grande Fratello Vip hato la genesi dellogiocato ad, spiegando che all’origine di questa burla vi era l’intento di portare uno spiraglio di allegria e di brio in una puntata altrimenti densa di dramma e tensione. “Ho pensato ...