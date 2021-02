Covid, in provincia di Brescia minori il 60% dei positivi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Che rispetto alla prima e alla seconda ondata pandemica il Sars-CoV-2 avesse iniziato a diffondersi maggiormente tra i bambini, i pediatri italiani, nelle ultime settimane, ne avevano avuto sentore. “Soprattutto nel Centro Nord c’è un certo aumento di casi nei piccoli, cosa che prima era piuttosto rara”, spiega Paolo Becherucci, presidente Sicupp (Società italiana delle cure primarie pediatriche). Ora quel sentore è confermato anche da un articolo pubblicato su The British Medical Journal (TheBMJ), la rivista della British Medical Association. Nel testo dal titolo ‘Covid-19: More young children are being infected in Israel and Italy, emerging data suggest’ viene riportato il caso emblematico di Corzano, comune in provincia di Brescia, dove all’inizio di febbraio il 10% della popolazione locale (140 persone su 1.400) è risultato positivo al virus, e il 60% dei casi era rappresentato da bambini in età scolare o più piccoli. “Si ritiene che molti di questi- si legge nell’articolo- abbiano infettato altri membri della famiglia”. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Che rispetto alla prima e alla seconda ondata pandemica il Sars-CoV-2 avesse iniziato a diffondersi maggiormente tra i bambini, i pediatri italiani, nelle ultime settimane, ne avevano avuto sentore. “Soprattutto nel Centro Nord c’è un certo aumento di casi nei piccoli, cosa che prima era piuttosto rara”, spiega Paolo Becherucci, presidente Sicupp (Società italiana delle cure primarie pediatriche). Ora quel sentore è confermato anche da un articolo pubblicato su The British Medical Journal (TheBMJ), la rivista della British Medical Association. Nel testo dal titolo ‘Covid-19: More young children are being infected in Israel and Italy, emerging data suggest’ viene riportato il caso emblematico di Corzano, comune in provincia di Brescia, dove all’inizio di febbraio il 10% della popolazione locale (140 persone su 1.400) è risultato positivo al virus, e il 60% dei casi era rappresentato da bambini in età scolare o più piccoli. “Si ritiene che molti di questi- si legge nell’articolo- abbiano infettato altri membri della famiglia”.

