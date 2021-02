Caso Khashoggi, Biden pronto a pubblicare rapporto scottante: l’avvertimento al principe Bin Salman (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo media stranieri, sia occidentali che orientali, un’importante telefonata dovrebbe aver luogo oggi: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe chiamare il re dell’Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz al-Saud, prima del previsto rilascio di un rapporto dell’intelligence statunitense che descrive nel dettaglio la scomparsa e l’omicidio del famoso giornalista Jamal Khashoggi. L’Amministrazione Biden renderà pubblico il report bomba dell’intelligence americana che stabilisce che il principe saudita Mohammed bin Salman ha ordinato l’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuta nel 2018. Secondo fonti vicine al governo, il documento sarà reso noto all’inizio della settimana prossima: l’ex presidente Donald Trump non aveva voluto farlo e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo media stranieri, sia occidentali che orientali, un’importante telefonata dovrebbe aver luogo oggi: il presidente degli Stati Uniti Joedovrebbe chiamare il re dell’Arabia Sauditabin Abdulaziz al-Saud, prima del previsto rilascio di undell’intelligence statunitense che descrive nel dettaglio la scomparsa e l’omicidio del famoso giornalista Jamal. L’Amministrazionerenderà pubblico il report bomba dell’intelligence americana che stabilisce che ilsaudita Mohammed binha ordinato l’uccisione del giornalista Jamal, avvenuta nel 2018. Secondo fonti vicine al governo, il documento sarà reso noto all’inizio della settimana prossima: l’ex presidente Donald Trump non aveva voluto farlo e ...

