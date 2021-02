ATP Singapore 2021, Roberto Marcora batte in due set Ernests Gulbis e conquista l’accesso agli ottavi di finale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Buona la prima per Roberto Marcora (n.191 del mondo). L’azzurro si è imposto nel primo turno dell’ATP di Singapore con il punteggio di 7-5 6-4 contro il lettone Ernests Gulbis (n.186 del ranking). Un successo maturato in 1 ora e 16 minuti di partita in cui l’azzurro ha fatto vedere grande concretezza, meritandosi l’accesso agli ottavi di finale. Nel prossimo round ci sarà ad attenderlo la testa di serie n.1 del torneo Adrian Mannarino e chiaramente non sarà un match facile per l’italiano, al cospetto del mancino transalpino. Senza però avere nulla da perdere, Marcora cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nel primo set l’andamento del confronto è all’insegna dell’equilibrio: entrambi i giocatori concedono molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Buona la prima per(n.191 del mondo). L’azzurro si è imposto nel primo turno dell’ATP dicon il punteggio di 7-5 6-4 contro il lettone(n.186 del ranking). Un successo maturato in 1 ora e 16 minuti di partita in cui l’azzurro ha fatto vedere grande concretezza, meritandosidi. Nel prossimo round ci sarà ad attenderlo la testa di serie n.1 del torneo Adrian Mannarino e chiaramente non sarà un match facile per l’italiano, al cospetto del mancino transalpino. Senza però avere nulla da perdere,cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nel primo set l’andamento del confronto è all’insegna dell’equilibrio: entrambi i giocatori concedono molto ...

TennisWorldit : Atp Cordoba - Cecchinato avanza e trova Schwartzman. Bene Marcora a Singapore - TennisWebMag : Vittoria di prestigio questa mattina per Roberto Marcora nell'ATP 250 di Singapore. Opposto all'ex numero 10 del mo… - sportface2016 : Atp #Singapore 2021: esordio vincente per #Marcora, sconfitto #Gulbis in due set - DanieleRaponi : ???? #Marcora qualificato al 2º turno #ATPSingapore battuto ???? #Gulbis 75 64 #SingaporeTennisOpen #Singapore #ATPTour… - apicella57 : RT @lorenzofares: Al torneo #ATP 250 di Singapore bella prodezza di Roberto Marcora ????, che batte Ernests Gulbis 75 64 e che nella migliore… -