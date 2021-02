ATP Córdoba 2021 | i risultati del 23 febbraio | Marco Cecchinato avanza | Gianluca Mager si ferma nel primo turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovo giornata che è andata in archivio a(Argentina), sede del torneo di tennis maschile sulla terra rossa sudamericana. Luci e ombre per i colori azzurri, conprotagonisti. Il siciliano ha battuto in tre set il boliviano Hugo Dellien (n.112 del mondo) per 6-2 4-6 6-1 qualificandosi al secondodove incontrerà la testa di serie n.1 Diego Schwartzman e non sarà ovviamente un match semplice per il nostro portacolori, chiamato a fronteggiare uno dei tennisti più forti del circuito sulla terra. Niente da fare invece per, sconfitto in tre set per 6-7 (3) 6-1 6-4 dalla wild card Francisco Cerundolo (n.135 del ranking). Una prestazione opaca del ligure, apparso lontano dalla propria miglior condizione. L’argentino dunque ...