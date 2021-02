Atletica in lutto: si è spento Wolfango Montanari, ex velocista azzurro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In lutto l’Atletica italiana: si è spento mercoledì 24 febbraio Wolfango Montanari, all’età di 89 anni. Montanari è uno dei grandi atleti dello sport umbro: velocista azzurro alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952, quattordici volte in Nazionale assoluta e due volte campione italiano dei 200 metri nel 1951 e nel 1954. Montanari ha ottenuto in carriera anche due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo, con la staffetta 4×100 nel 1951 ad Alessandria d’Egitto e Barcellona nel 1955. “Sempre sorridente, resterà nel cuore di chiunque abbia conosciuto e apprezzato le sue battute e la sua umanità, tra cui i tanti studenti che lo hanno avuto come professore di educazione fisica all’Itis di Terni, ai quali ha trasmesso la passione per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Inl’italiana: si èmercoledì 24 febbraio, all’età di 89 anni.è uno dei grandi atleti dello sport umbro:alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952, quattordici volte in Nazionale assoluta e due volte campione italiano dei 200 metri nel 1951 e nel 1954.ha ottenuto in carriera anche due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo, con la staffetta 4×100 nel 1951 ad Alessandria d’Egitto e Barcellona nel 1955. “Sempre sorridente, resterà nel cuore di chiunque abbia conosciuto e apprezzato le sue battute e la sua umanità, tra cui i tanti studenti che lo hanno avuto come professore di educazione fisica all’Itis di Terni, ai quali ha trasmesso la passione per ...

E' morto Wolfango Montanari, lutto per l'atletica

