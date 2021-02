Atalanta-Real Madrid, l’Ats ai tifosi: “vietate assembramenti” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Grandissima attesa per la partita di Champions League tra Atalanta e Real Madrid, si preannuncia una gara difficilissima per la squadra di Gasperini che però ha chance di mettere in difficoltà i Blancos. Nel frattempo arrivano indicazioni da parte dell’Ats in vista della partita. Si gioca l’andata degli ottavi di finale della competizione, la Champions League entra sempre più nel vivo e le gare di andata sono sempre molto importanti e in alcuni casi decisivi. I nerazzurri sono reduci da due vittorie consecutive in Serie A e anche in campionato si sono rilanciate. Atalanta-Real Madrid, l’Ats ai tifosi Foto di Paolo Magni / AnsaSi gioca la partita Atalanta-Real Madrid e l’intenzione è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Grandissima attesa per la partita di Champions League tra, si preannuncia una gara difficilissima per la squadra di Gasperini che però ha chance di mettere in difficoltà i Blancos. Nel frattempo arrivano indicazioni da parte delin vista della partita. Si gioca l’andata degli ottavi di finale della competizione, la Champions League entra sempre più nel vivo e le gare di andata sono sempre molto importanti e in alcuni casi decisivi. I nerazzurri sono reduci da due vittorie consecutive in Serie A e anche in campionato si sono rilanciate.aiFoto di Paolo Magni / AnsaSi gioca la partitae l’intenzione è ...

