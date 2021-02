Zona arancione scuro in Emilia Romagna: ecco quali comuni saranno chiusi (Di martedì 23 febbraio 2021) Non solo Brescia. Anche 14 comuni dell'Emilia Romagna entrano in Zona arancione scuro il 25 febbraio. E ci resteranno fino all'11 marzo. Si tratta di Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio: comuni che fanno capo all'Ausl di Imola. A questi si aggiungono quelli confinanti, in provincia di Ravenna, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme. Domani, come riporta Repubblica, arriverà l'apposita ordinanza. Il provvedimento si è reso necessario dopo l'aumento dei casi da Covid. Nei 14 comuni sotto osservazione, infatti, si certifica un andamento del contagio "in forte crescita”. Vengono introdotti, così, dei provvedimenti più rigidi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Non solo Brescia. Anche 14dell'entrano inil 25 febbraio. E ci resteranno fino all'11 marzo. Si tratta di Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio:che fanno capo all'Ausl di Imola. A questi si aggiungono quelli confinanti, in provincia di Ravenna, Bagnara di, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme. Domani, come riporta Repubblica, arriverà l'apposita ordinanza. Il provvedimento si è reso necessario dopo l'aumento dei casi da Covid. Nei 14sotto osservazione, infatti, si certifica un andamento del contagio "in forte crescita”. Vengono introdotti, così, dei provvedimenti più rigidi ...

