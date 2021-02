Volkswagen, Bugatti e quella decisione da prendere (Di martedì 23 febbraio 2021) Volkswagen mette in vendita la Bugatti? Parrebbe di si. E’ quanto emerso da alcune agenzie di stampa, che vedrebbero la casa di Wolfsburg cedere la proprietà del marchio di Molsheim fondato da Ettore Bugatti. Più di recente, il CEO di Porsche e consigliere VW Oliver Blume ha confermato la possibilità, sostenendo che una decisione definitiva Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021)mette in vendita la? Parrebbe di si. E’ quanto emerso da alcune agenzie di stampa, che vedrebbero la casa di Wolfsburg cedere la proprietà del marchio di Molsheim fondato da Ettore. Più di recente, il CEO di Porsche e consigliere VW Oliver Blume ha confermato la possibilità, sostenendo che unadefinitiva

HDmotori : Bugatti, una decisione sul suo futuro sarà presa presto: sarà ceduta a Rimac? - lautomobile_ACI : #Bugatti: #Volkswagen decide entro l'estate. Per il ceo di #Porsche Blume, il costruttore di #hypercar elettriche e… - infoiteconomia : Volkswagen, nel futuro di Bugatti c’è anche Porsche - KushAndretti : had no idea Volkswagen made Bugatti's.. - twood3 : RT @MostWowFacts: Volkswagen owns Bentley, Bugatti, Lamborghini, Audi, Ducati and Porsche. -