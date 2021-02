Vaccino Astrazeneca | circolare ministero | ok a dosi fino a 65 anni tranne ai vulnerabili

antoguerrera : A tutti gli italiani che hanno rifiutato vaccino Oxford-Astrazeneca: riduce del 94% il rischio di ricovero Covid in… - repubblica : Virus, lo studio scozzese: 'Il vaccino AstraZeneca riduce del 94% i ricoveri in ospedale dopo la prima dose, quello… - fattoquotidiano : Covid, Di Lorenzo (Irbm): “Basta con questo accanimento. Vaccino Astrazeneca è efficace ma dà fastidio perché costa… - RitaMaltese3 : RT @TgLa7: #Vaccino: Astrazeneca a 18-65enni tranne vulnerabili. E' quanto dispone la circolare del ministero della Salute, sulla base di n… - genovesergio76 : RT @HuffPostItalia: Circolare Ministero: Vaccino Astrazeneca ai 18-65enni, non ai vulnerabili -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Astrazeneca

È stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere ilanti - Covid di. La decisione è stata presa dopo il parere della Ccommissione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e, come precisa la circolare, arriva 'da nuove evidenze ...I medici potranno anche somministrare il(attualmente disponibile) ai soggetti tra i 18 e i 65 anni (e non più 55 a seguito della determinazione odierna di Aifa) senza patologie ...Il ministero della Salute ha innalzato da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La decisione è stata presa sulla base del parere della Commissione dell'Agenzia ...L’Ausl fa sapere che presumibilmente il piano inizierà il primo marzo prossimo, assieme alle vaccinazioni per gli over80 nati dopo il 1936, e che tutte le dosi a disposizione di vaccino AstraZeneca ...