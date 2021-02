UFFICIALE – Giudice Sportivo: squalificati Inzaghi e un calciatore del Benevento (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Giudice Sportivo ha fermato Inzaghi e Glik del Benevento, prossimo avversario del Napoli Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, dopo il ventitreesimo turno di campionato, ha fermato per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilha fermatoe Glik del, prossimo avversario del Napoli IlGerardo Mastrandrea, dopo il ventitreesimo turno di campionato, ha fermato per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : ??UFFICIALE - BENEVENTO DECIMATO DAL GIUDICE SPORTIVO: IN DUE SALTERANNO LA SFIDA CONTRO IL NAPOLI!!! TUTTI GLI SQUA… - rajnbowmuke : io volevo farmi i cazzi miei e non seguire l'isola e awed è stato confermato come concorrente ufficiale, sono stanca signor giudice - aifvs : Ultima notizia. E' ufficiale, Il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato del Tribunale di Roma ha emesso la SENTENZA.… - indiependente22 : retifico probabilmente saranno 3 perché IL GIUDICE sul DOCUMENTO UFFICIALE ha messo che sono nato il 22/02/2021 qui… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Juventus, 5 Mila euro di multa per Buffon per frase blasfem… -