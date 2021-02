Ubi Banca e Adapt presentano il 3° rapporto sul welfare aziendale e occupazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) Ubi Banca e Adapt presentano “welfare for People”, il terzo rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in Italia promosso dalla Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro di Adapt e dall’Osservatorio UBI welfare di UBI Banca (Gruppo Intesa Sanpaolo). L’analisi è frutto di un’attività continuativa di monitoraggio sulla recente evoluzione del welfare aziendale e occupazionale. Si tratta di un aggiornamento del lavoro, avviato da alcuni anni, volto a inquadrare la diffusione del fenomeno alla luce della trasformazione economica, tecnologica, demografica, anche rispetto alle criticità emerse con la diffusione dell’emergenza ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021) Ubifor People”, il terzosulin Italia promosso dalla Scuola di alta formazione in Relazioni industriali e di lavoro die dall’Osservatorio UBIdi UBI(Gruppo Intesa Sanpaolo). L’analisi è frutto di un’attività continuativa di monitoraggio sulla recente evoluzione del. Si tratta di un aggiornamento del lavoro, avviato da alcuni anni, volto a inquadrare la diffusione del fenomeno alla luce della trasformazione economica, tecnologica, demografica, anche rispetto alle criticità emerse con la diffusione dell’emergenza ...

MicheTiraboschi : RT @ADAPT_Press: Oggi @sole24ore torna su 'Welfare for People. Terzo rapporto su il welfare occupazionale e aziendale in Italia', curato da… - MarcoMenegotto : RT @bollettinoADAPT: Qui si può leggere l'articolo del @sole24ore che presenta il Terzo rapporto sul #welfare occupazione e aziendale in It… - bollettinoADAPT : Qui si può leggere l'articolo del @sole24ore che presenta il Terzo rapporto sul #welfare occupazione e aziendale in… - francescoseghez : RT @ADAPT_Press: Oggi @sole24ore torna su 'Welfare for People. Terzo rapporto su il welfare occupazionale e aziendale in Italia', curato da… - ADAPT_Press : Oggi @sole24ore torna su 'Welfare for People. Terzo rapporto su il welfare occupazionale e aziendale in Italia', cu… -