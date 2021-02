Trapianto di polmoni ma la donatrice aveva il Covid | paziente muore dopo 2 mesi dall' operazione

AleRepossi : Valvola polmonare per doppio trapianto di polmoni al San Matteo. La tecnica utilizzata per la prima volta al mondo… - peppe844 : #Covid_19 Dona organi da positivo al Covid: morta donna ricevente - morteacredito : @IlRuralista @cofante92 @FartFromAmerika - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, donna muore dopo un trapianto doppio di polmoni: «Il donatore era positivo» - AURORA65388938 : RT @ilmessaggeroit: Covid, donna muore dopo un trapianto doppio di polmoni: «Il donatore era positivo» -

Una donna negli Stati Uniti è morta due mesi dopo essersi sottoposta ad un trapianto doppio dei polmoni. La causa è stata il Covid-19. Il donatore, infatti, era positivo al virus, ma in fase di controllo degli organi nessuno se ne era accorto. Anche uno dei medici che si è occupato del trapianto è risultato positivo. La paziente era legata a una macchina per la respirazione e la sua unica chance di vita era proprio nel duplice trapianto di polmoni. La donatrice era morta in un incidente stradale e non aveva mai mostrato sintomi. Secondo quanto ricostruito dai familiari, nel pomeriggio del 16 febbraio la signora si sente male e accusa problemi respiratori.