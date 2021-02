Tim in campo per la Serie A. Non offerta su diritti tv ma accordo con DAZN (Di martedì 23 febbraio 2021) Entra in campo anche Tim nella partita per i diritti tv della Serie A, affiancandosi a DAZN. Il gruppo telefonico ha infatti confermato le indiscrezioni rilanciate da Bloomberg riguardo la partnership con la piattaforma di streaming, in pole per aggiudicarsi la trasmissione dell'intero campionato per il triennio 2021/24.Un accordo che era già nell'aria, anticipato all'Ansa anche dal patron del Torino Urbano Cairo nei giorni scorsi, e che può ulteriormente ampliare... Leggi su digital-news (Di martedì 23 febbraio 2021) Entra inanche Tim nella partita per itv dellaA, affiancandosi a. Il gruppo telefonico ha infatti confermato le indiscrezioni rilanciate da Bloomberg riguardo la partnership con la piattaforma di streaming, in pole per aggiudicarsi la trasmissione dell'intero campionato per il triennio 2021/24.Unche era già nell'aria, anticipato all'Ansa anche dal patron del Torino Urbano Cairo nei giorni scorsi, e che può ulteriormente ampliare...

Inter : ?? | FORMAZIONI Dopo la vittoria nel #DerbyMilano, oggi alle 13 torna in campo la Primavera nerazzurra: ecco le for… - infoitsport : Diritti TV, Tim in campo per la Serie A: sarà partner di Dazn - infoitsport : Serie A, scende in campo Tim con un miliardo: partner tecnologico e pay tv per Dazn - infoitsport : Tim in campo, un miliardo per i diritti tv - infoitsport : Serie A, diritti tv: Tim scende in campo come partner di Dazn -