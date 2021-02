The Irregulars – Il nuovo teaser dello spinoff (Di martedì 23 febbraio 2021) Il prossimo progetto di Sherlock Holmes di Netflix, The Irregulars , ha appena ricevuto un nuovo teaser che evidenzia le avventure oscure e soprannaturali che devono ancora arrivare. The Irregulars, che inizierà lo streaming il 26 marzo, segue un gruppo di “adolescenti di strada in difficoltà” che vengono “manipolati per risolvere i crimini” dal “sinistro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sherlock Holmes 3: Dexter Fletcher prenderà in mano le redini Suicidio teenager Netflix decide di tagliare la scena La Casa di Carta 4, Ituno rivela: “Nella quarta stagione…” Autori di Stranger Things parlano della fine della serie Prequel di The Witcher: ecco chi potrebbe essere il protagonista Netflix cancella GLOW: la nuova stagione ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Il prossimo progetto di Sherlock Holmes di Netflix, The, ha appena ricevuto unche evidenzia le avventure oscure e soprannaturali che devono ancora arrivare. The, che inizierà lo streaming il 26 marzo, segue un gruppo di “adolescenti di strada in difficoltà” che vengono “manipolati per risolvere i crimini” dal “sinistro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sherlock Holmes 3: Dexter Fletcher prenderà in mano le redini Suicidio teenager Netflix decide di tagliare la scena La Casa di Carta 4, Ituno rivela: “Nella quarta stagione…” Autori di Stranger Things parlano della fine della serie Prequel di The Witcher: ecco chi potrebbe essere il protagonista Netflix cancella GLOW: la nuova stagione ...

foolsvthoms : guarderò the irregulars solo per harrison osterfield - centroasociale : RT @igotyouacookie: fate tanto i fans di sherlock holmes e poi criticate the irregulars non sapendo che sono anch'essi personaggi tratti da… - EmilyPennimans : Avevo fatto un tweet tipo 'Che ne pensiamo di sta nuova serie the irregulars' ma dalle risposte sotto qui vedo che… - EmilyPennimans : Raga ma questa nuova serie Netflix The irregulars che unisce Sherlock e la maggggia come ce la sentiamo? Bel potenz… -

