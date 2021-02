Tampone negativo per l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia (Di martedì 23 febbraio 2021) NAPOLI – L’arcivescovo Metropolita di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, già in quarantena dall’inizio di questo mese, è risultato negativo al tampone anti Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso presule con una lettera indirizzata a sacerdoti e consacrati.“L’ultimo tampone – si legge nella lettera – ha dato esito negativo, ma avverto ancora tanta fatica e senso di spossatezza. Mi aspetta un ulteriore tampone di conferma e un tempo di convalescenza prima di uscire ufficialmente dall’isolamento e riprendere la vita quotidiana”.Ora, fa sapere la Curia, l’arcivescovo dovrà osservare un periodo di convalescenza prima di riprendere pienamente il suo ministero pastorale alla guida dell’arcidiocesi di Napoli. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) NAPOLI – L’arcivescovo Metropolita di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, già in quarantena dall’inizio di questo mese, è risultato negativo al tampone anti Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso presule con una lettera indirizzata a sacerdoti e consacrati.“L’ultimo tampone – si legge nella lettera – ha dato esito negativo, ma avverto ancora tanta fatica e senso di spossatezza. Mi aspetta un ulteriore tampone di conferma e un tempo di convalescenza prima di uscire ufficialmente dall’isolamento e riprendere la vita quotidiana”.Ora, fa sapere la Curia, l’arcivescovo dovrà osservare un periodo di convalescenza prima di riprendere pienamente il suo ministero pastorale alla guida dell’arcidiocesi di Napoli.

