Stilista accusa Cecilia Capriotti di aver spacciato un suo abito per un Dior e pubblica le prove

(Di martedì 23 febbraio 2021) La pagina Instagram “Ferdinandconcept” legata ad unohatodiindossato un suoieri sera al Grande Fratello Vip, attribuendone però il marchio a. Loha addotto lea sostegno della sua tesi, dicendo che l’indossato daè lo stesso realizzato dalloper lei nell’aprile del 2019, come testimoniano alcune foto. Ecco le parole dello: “Numerosissimi mi avete segnalato una cosa molto grave: ieri sera, al Grande Fratello Vip, la signoraha indossato unche ho relizzato per ...

Ultime Notizie dalla rete : Stilista accusa

Trendit

Loha addotto le prove a sostegno della sua tesi, dicendo che l'abito indossato da Cecilia Capriotti è lo stesso realizzato dalloper lei nell'aprile del 2019 , come testimoniano ...... arrabbiato per come loabbia fatto credere a Hope (Annika Noelle) di essere morto. Intanto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) lancia un'a Hope: per quanto Thomas sia stato nel torto, ...Giornalettismo ha raccolto lo sfogo dello stilista Ferdinand su Cecilia Capriotti, affermando quanto segue: «Non amo fare queste cose. Ma credo che essere trattato anche da stupido mi sembra eccessivo ...Nome poco noto dalle nostre parti ma assolutamente da scoprire: è Thierry Mugler, stilista ma anche regista e fotografo francese ...