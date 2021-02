Spotify: in arrivo la modalità audio ad alta risoluzione (Di martedì 23 febbraio 2021) Spotify cambia qualità e lo farà introducendo la nuova funzionalità di audio ad alta risoluzione, ossia Spotify Hi-Fi Spotify Hi-Fi cambierà il modo di ascoltare la musica e lo streaming audio portandolo ad un livello qualitativo superiore tale da farlo avvicinare a quello che abbiamo sempre avuto con i CD. Una qualità che mancava ad oggi e che solo Tidal e Amazon Music HD, con il loro abbonamento premium, permettono di avere. Arriverà dunque anche Spotify Hi-Fi ad intrattenere gli utenti e sappiamo bene che sono tanti coloro che ad oggi ascoltano musica pagando un abbonamento sulla piattaforma. La necessità di un servizio di alta qualità Spotify è ad oggi il più grande servizio di streaming al mondo con ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021)cambia qualità e lo farà introducendo la nuova funzionalità diad, ossiaHi-FiHi-Fi cambierà il modo di ascoltare la musica e lo streamingportandolo ad un livello qualitativo superiore tale da farlo avvicinare a quello che abbiamo sempre avuto con i CD. Una qualità che mancava ad oggi e che solo Tidal e Amazon Music HD, con il loro abbonamento premium, permettono di avere. Arriverà dunque ancheHi-Fi ad intrattenere gli utenti e sappiamo bene che sono tanti coloro che ad oggi ascoltano musica pagando un abbonamento sulla piattaforma. La necessità di un servizio diqualitàè ad oggi il più grande servizio di streaming al mondo con ...

