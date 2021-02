Sgarbi candidato sindaco a Roma: “Ridarò dignità alla Capitale” (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – E’ ufficiale, Vittorio Sgarbi ha deciso di scendere in campo e candidarsi a sindaco di Roma. Questa mattina alle 11:30, per lanciarlo a primo cittadino della Capitale, si terrà una conferenza stampa di presentazione del “Comitato promotore per Vittorio Sgarbi sindaco di Roma”. Sappiamo già però che il deputato e critico d’arte ha deciso di correre da solo, con il suo movimento politico “Rinascimento”. Roma, Sgarbi candidato sindaco: “Piano per la cultura” Ma qual è esattamente il progetto di Sgarbi per Roma? “Prima – dice il critico d’arte – penseremo a migliorare i servizi essenziali, cosi come chiedono i Romani. Poi un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 febbraio 2021), 23 feb – E’ ufficiale, Vittorioha deciso di scendere in campo e candidarsi adi. Questa mattina alle 11:30, per lanciarlo a primo cittadino della, si terrà una conferenza stampa di presentazione del “Comitato promotore per Vittoriodi”. Sappiamo già però che il deputato e critico d’arte ha deciso di correre da solo, con il suo movimento politico “Rinascimento”.: “Piano per la cultura” Ma qual è esattamente il progetto diper? “Prima – dice il critico d’arte – penseremo a migliorare i servizi essenziali, cosi come chiedono ini. Poi un ...

