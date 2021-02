Scherzi a parte | Alessia Marcuzzi si riprende la conduzione | chi l' affiancherà? Ecco le ipotesi

(Di martedì 23 febbraio 2021)ha in cantiere un nuovo progetto televisivo con Mediaset, oltre all'impegno con Le Iene: dopo 15 anni, sembra infatti pronta a tornare alla guida di un programma storico come '...

Ultime Notizie dalla rete : Scherzi parte

... oltre all'impegno con Le Iene: dopo 15 anni, sembra infatti pronta a tornare alla guida di un programma storico come ''. La bomba è stata lanciata dall'esperto di gossip e tv Santo ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) GUARDIOLA NON VUOLE! Le probabili formazioni di ... come per la grandelle partite di Champions League: gli abbonati potranno dunque sintonizzarsi sui ...Alessia Marcuzzi ha in cantiere un nuovo progetto televisivo con Mediaset, oltre all’impegno con Le Iene: dopo 15 anni, sembra infatti pronta a tornare alla guida di un programma storico ...Alessia Marcuzzi sarà la conduttrice della nuova edizione di Scherzi a Parte. L'annuncio è giunto in mattinata a Tv8. Ecco cosa è accaduto.