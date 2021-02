Samantha Curcio | chi è | età | che lavoro fa | Instagram | tutto sulla tronista di Uomini e Donne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 febbraio 2021) E’pronto per una nuova e imperdibile puntata di, il dating show più amato da sempre dal pubblico di Canale 5. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, martedì 23 febbraio, a partire dalle 14.45. Cosa succederà oggi? Bene, oggi dovrebbe esserci il tanto atteso ed emozionante ingresso della. Intanto, però, conosciamo meglio! Leggi anche: Anticipazioni23 febbraio 2021: la nuova, cosa vedremo oggi: chi è, età, chefa,è nata a Sapri, in provincia di Salerno, nel 1990. Ha ...