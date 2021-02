Riaperture attività | incontro Salvini-Draghi | «Stessa linea su ritorno alla vita dove la situazione lo permetta»

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 23 febbraio 2021) La proroga del blocco agli spostamenti è stata una sorta di antipasto in vista del nuovo Dpcm. Ammesso, ovviamente, che Marioscelga di avvalersi ancora di questo strumento per determinare le nuove restrizioni per arginare la diffusione coronavirus. C'è, però, attesa di capire quale sarà l'orientamento definitivo del governo in relazione a ciò che potrà accaderescadenza delle norme, prevista per il prossimo 5 marzo. Tra i gli obiettivi prefissati dall'esecutivo presieduto dal nuovo premier c'è quello di dare comunicazioni tempestive e che non si caratterizzino per decisioni dell'ultimo minuto. Dando uno sguardo al calendario, però, si evince come è ragionevole credere che già entro questo fine settimana si potrebbero avere novità. L'ipotesi più accreditata volge verso un mantenimento della strategia a colori per fronteggiare il virus. Ci ...