Recioto | passito dolce di grande complessità ed eleganza

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ilè un vinoDOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) prodotto in Valpolicella. Questo territorio si trova a nord della città di Verona, a pochi passi dal bellissimo Lago di Garda. La zona è sfruttata per la viticoltura da secoli. Infatti questo fazzoletto di terra è baciato dalla fortuna, perché possiede alcune caratteristiche climatiche e pedologiche eccezionali ed uniche. Un ecosistema strutturato ed equilibrato che è possibile ritrovare esclusivamente in queste terre. Una perfetta combinazione di fattori climatici, fisici e biologici che, da secoli, influenza la coltivazione dell’uva e la relativa produzione di vino. Come risultato di tutte queste incredibili combinazioni, ritroviamo il, un sublime vino da dessert che si lega perfettamente a dolci al cioccolato , ...