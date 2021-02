Rajae Bezzaz, l’inviata di “Striscia la notizia” aggredita a Roma: “Un pugno in faccia all’operatore” (Di martedì 23 febbraio 2021) A pochi giorni dall’aggressione a Vittorio Brumotti, si è consumato un altro episodio di violenza nei confronti di un inviato di Striscia la notizia: si tratta di Rajae Bezzaz, aggredita in via Tiburtina a Roma con la sua troupe mentre stava filmando un nuovo capitolo (andato in onda nella puntata di ieri martedì 22 febbraio) dell’inchiesta sul blocco degli sfratti e morosità. Il Decreto Milleproroghe ha infatti prorogato il blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021. La misura era stata pensata per andare incontro a coloro che non riuscivano ad onorare il contratto d’affitto a causa della crisi economica dovuta al Covid. Tuttavia, qualcuno se ne sta approfittando. È questo il caso di un cittadino che, nonostante gestisca diverse pizzerie, non sta pagando da più di un anno l’affitto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) A pochi giorni dall’aggressione a Vittorio Brumotti, si è consumato un altro episodio di violenza nei confronti di un inviato dila: si tratta diin via Tiburtina acon la sua troupe mentre stava filmando un nuovo capitolo (andato in onda nella puntata di ieri martedì 22 febbraio) dell’inchiesta sul blocco degli sfratti e morosità. Il Decreto Milleproroghe ha infatti prorogato il blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021. La misura era stata pensata per andare incontro a coloro che non riuscivano ad onorare il contratto d’affitto a causa della crisi economica dovuta al Covid. Tuttavia, qualcuno se ne sta approfittando. È questo il caso di un cittadino che, nonostante gestisca diverse pizzerie, non sta pagando da più di un anno l’affitto. ...

