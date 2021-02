PS5: Sony starebbe censurando le rappresentazioni violente nei videogiochi (Di martedì 23 febbraio 2021) Sony sta censurando rappresentazioni violente nei videogiochi secondo un recente report. Il grado di violenza nei videogiochi è stato un aspetto controverso da un po' di tempo e si discute spesso sul fatto che i giochi debbano avere livelli di violenza inferiori per renderli accessibili a un pubblico più ampio. Nonostante ciò, un certo numero di sviluppatori ha continuato a raffigurare alcuni toni maturi e oscuri nei giochi. Secondo un report su GameSpark Japan (via ResetEra), Sony sta chiedendo agli sviluppatori di rimuovere le raffigurazioni violente nei videogiochi. Questo è stato detto dal presidente e CEO dello studio di sviluppo giapponese Cyberconnect2 Hiroshi Matsuyama, il quale afferma che Sony ha costretto ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021)staneisecondo un recente report. Il grado di violenza neiè stato un aspetto controverso da un po' di tempo e si discute spesso sul fatto che i giochi debbano avere livelli di violenza inferiori per renderli accessibili a un pubblico più ampio. Nonostante ciò, un certo numero di sviluppatori ha continuato a raffigurare alcuni toni maturi e oscuri nei giochi. Secondo un report su GameSpark Japan (via ResetEra),sta chiedendo agli sviluppatori di rimuovere le raffigurazioninei. Questo è stato detto dal presidente e CEO dello studio di sviluppo giapponese Cyberconnect2 Hiroshi Matsuyama, il quale afferma cheha costretto ...

