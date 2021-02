Pellegatti: “Ibra a Sanremo? Rimane un leader. E rinnoverà” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato del momento di Zlatan Ibrahimovic col Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giornalista sportivo Carlo, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato del momento di Zlatanhimovic col Milan Pianeta Milan.

PianetaMilan : #Pellegatti: '#Ibrahimovic a #Sanremo? Rimane un leader. E rinnoverà' - milansette : Pellegatti: 'Ibra leader anche se va a Sanremo, resterà anche l'anno prossimo come vogliono i dirigenti' - sportli26181512 : Pellegatti: 'Ibra leader anche se va a Sanremo, resterà anche l'anno prossimo come vogliono i dirigenti': Carlo Pel… - DomiziGiancarlo : RT @MilanNewsit: Pellegatti: 'Ibra leader anche se va a Sanremo, resterà anche l'anno prossimo come vogliono i dirigenti' - MilanNewsit : Pellegatti: 'Ibra leader anche se va a Sanremo, resterà anche l'anno prossimo come vogliono i dirigenti' -