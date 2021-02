Palermo, al “Barbera” segnano tutti: porta aperta per la sesta partita di fila. I numeri (Di martedì 23 febbraio 2021) "Al 'Barbera' segnano tutti, porta aperta per la sesta gara di fila".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle reti subite fin qui dal Palermo di Roberto Boscaglia. In occasione della sfida contro il Catanzaro, Alberto Pelagotti e compagni hanno subito gol in casa ancora una volta. Sono sei le partite di fila in cui i rosanero hanno incassato almeno una rete. E in Serie C, "mai il Palermo aveva avuto una tale striscia di reti incassate tra le mura amiche", si legge.Prima di quest’anno, il Palermo aveva subito gol in casa per un massimo di quattro partite di fila. L'ultima partita in cui Pelagotti non ha subito reti risale ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 febbraio 2021) "Al 'per lagara di".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle reti subite fin qui daldi Roberto Boscaglia. In occasione della sfida contro il Catanzaro, Alberto Pelagotti e compagni hanno subito gol in casa ancora una volta. Sono sei le partite diin cui i rosanero hanno incassato almeno una rete. E in Serie C, "mai ilaveva avuto una tale striscia di reti incassate tra le mura amiche", si legge.Prima di quest’anno, ilaveva subito gol in casa per un massimo di quattro partite di. L'ultimain cui Pelagotti non ha subito reti risale ...

