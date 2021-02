Napoli | Demme e Petagna prossimi al rientro | ecco i tempi di recupero

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Demme

Questa la classifica completa degli stipendi deltratta da Calcio&Finanza : Koulibaly 6 milioni netti Insigne 4,6 Lozano 4,5 Mertens 4,5 Osimhen 4,5 Manolas 4 Zielinski 3,52,5 Ghoulam 2,...Sono i più vicini al recupero, tra gli infortunati. Per ritrovare Petagna bisognerà attendere il 28 febbraio e il 6 marzo per il rientro di Lozano Tra gli infortunati del, Ospina esembrano i più vicini al ritorno in campo. Secondo quanto scrive Tuttosport, potrebbero essere tra i convocati di Gattuso domenica, per il match contro il Benevento. "Bisognerà ...Valter De Maggio ha fatto il punto sugli infortunati di casa Napoli: 'Non solo Koulibaly e Ghoulam, Gattuso recupera altri giocatori'.Continua l’emergenza per un Napoli che ha perso nuovamente Osimhen, ma Gattuso si appresa a ritrovare alcuni giocatori. Sono tanti i possibili rientri per il Napoli giovedì contro il Granada. Per la s ...