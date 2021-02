Milleproroghe, ok Camera: da cartelle a bonus vacanze, le novità (Di martedì 23 febbraio 2021) Via libera dell’Aula della Camera al cosiddetto decreto Milleproroghe con 322 voti favorevoli, 2 voti contrari e 31 astenuti. Ad astenersi Fdi: ad annunciarlo il deputato del partito di Giorgia Meloni, Paolo Trancassini in occasione della dichiarazione di voto: ”Ci asteniamo perché, pur stando all’opposizione, abbiamo profonda stima per il presidente Draghi”. Cassa integrazione covid, cartelle esattoriali, bonus vacanze e digital tax tra le novità. Ma anche elezioni, precari pa, Campioni d’Italia, università, scuole e strade, sisma. Il pacchetto di misure varato dalla commissione Affari Costituzionali della Camera introduce numerose novità su diversi fronti. Il provvedimento, dopo il via libera della Camera, dovrà arrivare al Senato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) Via libera dell’Aula dellaal cosiddetto decretocon 322 voti favorevoli, 2 voti contrari e 31 astenuti. Ad astenersi Fdi: ad annunciarlo il deputato del partito di Giorgia Meloni, Paolo Trancassini in occasione della dichiarazione di voto: ”Ci asteniamo perché, pur stando all’opposizione, abbiamo profonda stima per il presidente Draghi”. Cassa integrazione covid,esattoriali,e digital tax tra le. Ma anche elezioni, precari pa, Campioni d’Italia, università, scuole e strade, sisma. Il pacchetto di misure varato dalla commissione Affari Costituzionali dellaintroduce numerosesu diversi fronti. Il provvedimento, dopo il via libera della, dovrà arrivare al Senato ...

