Milano Boxing Night 2021 | programma 26 febbraio | orari | tv | streaming

(Di martedì 23 febbraio 2021) Si terrà venerdì la nuova edizione della, sul ring allestito al PalaLido, oggi noto anche come Allianz Cloud, in quello che è ormai un evento regolare messo in scena dalla triade DAZN-Opi Since 82-MatchroomItaly. Guarda inlive lasu DAZN Il clou prevede la sfida tra Daniele Scardina e Cesar Nunez per il titolo UE dei supermedi, ma ci saranno altri cinque incontri di interesse nel sottoclou, tra cui sono tre a essere titolati. In particolare, il milanese adottivo Maxim Prodan sfiderà Nicola Cristofori per la cintura Internazionale IBF dei pesi welter, ma ci sarà anche il combattimento per il vacante titolo Internazionale IBF dei piuma tra Francesco Grandelli e Davide Tassi. Per il titolo ...

Si terrà venerdì la nuova edizione della Milano Boxing Night, sul ring allestito al PalaLido, oggi noto anche come Allianz Cloud, in quello che è ormai un evento regolare messo in scena dalla triade ...Scardina vs Nunez, noto anche come Milano Boxing Night, segna il ritorno della Matchroom Boxing, dopo più di due mesi, all' Allianz Cloud di Milano. La card dell'evento in collaborazione con la OPI Si ...