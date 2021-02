Mafia: dopo i servizi di Striscia, sciolto il consiglio comunale di Guardavalle (Di martedì 23 febbraio 2021) Come si legge sulla Gazzetta del Sud, per il Comune di Guardavalle si tratta del secondo scioglimento del consiglio, dopo quello avvenuto nel 2003 per infiltrazione mafiosa. Leggi su striscialanotizia.mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) Come si legge sulla Gazzetta del Sud, per il Comune disi tratta del secondo scioglimento delquello avvenuto nel 2003 per infiltrazione mafiosa.

ACiavula : Ex sindaco di Guardavalle dopo lo scioglimento per mafia: 'Tuteleremo la nostra dignità' - Ciavula: - RobertoPopeo : @pieroomega2 @virginiaraggi @bobogiac Si esatto...ma la Meloni venne subito tagliata fuori dalla corsa per ovvie ra… - QdSit : Boss Turi Ercolano di nuovo arrestato a Torino. Già condannato per mafia nel maxiprocesso di Palermo e ora libero d… - AlessandroPipi4 : @Pierlui2017 @donnadimezzo @Tatarella @VittorioSgarbi Dopo aver sostenuto per mesi che la mafia a Salemi non esiste… - Radio1Rai : ??Arrestato a Torino dai @_Carabinieri_ Salvatore ‘Turi’ Ercolano, il boss che durante il maxiprocesso alla #mafia d… -