LIVE UAE Tour, terza tappa in DIRETTA: 4? per De Gendt e Gallopin. Accelerazione della Deceuninck-Quick Step (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.18 Grandissima Accelerazione da parte della Deceuninck-Quick Step. 12.13 Gruppo allungatissimo in questa fase della corsa. 12.08 Intanto Filippo Ganna, trionfatore della cronometro di ieri, scherza nella pancia del gruppo assieme al nuovo leader delle generale Tadej Pogacar: #UAETour pic.twitter.com/S1E1BLblQ3 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) February 23, 2021 12.04 Nel frattempo ricordiamo che dopo la bruttissima caduta di ieri, quest’oggi Antonio Tiberi (Trek-Segafredo) non ha preso il via della tappa. 12.01 Deceuninck-Quick Step compatta intorno al leader della ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.18 Grandissimada parte. 12.13 Gruppo allungatissimo in questa fasecorsa. 12.08 Intanto Filippo Ganna, trionfatorecronometro di ieri, scherza nella pancia del gruppo assieme al nuovo leader delle generale Tadej Pogacar: #UAEpic.twitter.com/S1E1BLblQ3 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) February 23, 2021 12.04 Nel frattempo ricordiamo che dopo la bruttissima caduta di ieri, quest’oggi Antonio Tiberi (Trek-Segafredo) non ha preso il via. 12.01compatta intorno al leader...

