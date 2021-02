Le giravolte sulla prescrizione e la giostra del trasformismo (Di martedì 23 febbraio 2021) Il trasformismo non è andato in prescrizione, mandando in malora la serietà della politica, degradandolo a tatticismo privo d’idee, di limiti, di senso. Alla fine, su un campo di battaglia tappezzato di vittime umane e di umani non credibili, non c’è un solo vincitore. In compenso c’è una sola sconfitta: la giustizia. La cancellazione della prescrizione, dopo il primo grado, è norma assurda e incivile. Assurda, perché non elimina affatto l’estinzione dei procedimenti per incapacità di giungere a sentenza, dato che la maggioranza di questi muore prima del primo grado. Incivile perché non solo il processo eterno è considerato tale ovunque esista il diritto, ma anche perché condanna al processo a vita non i presunti colpevoli (che già è principio di barbarie), ma i dichiarati innocenti: basta che ti assolvano, in primo grado, e quella ... Leggi su formiche (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilnon è andato in, mandando in malora la serietà della politica, degradandolo a tatticismo privo d’idee, di limiti, di senso. Alla fine, su un campo di battaglia tappezzato di vittime umane e di umani non credibili, non c’è un solo vincitore. In compenso c’è una sola sconfitta: la giustizia. La cancellazione della, dopo il primo grado, è norma assurda e incivile. Assurda, perché non elimina affatto l’estinzione dei procedimenti per incapacità di giungere a sentenza, dato che la maggioranza di questi muore prima del primo grado. Incivile perché non solo il processo eterno è considerato tale ovunque esista il diritto, ma anche perché condanna al processo a vita non i presunti colpevoli (che già è principio di barbarie), ma i dichiarati innocenti: basta che ti assolvano, in primo grado, e quella ...

