(Di martedì 23 febbraio 2021)'s, la nuova serie basata sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely, ha ora unadigrazie alufficiale.'s, la nuova serie realizzata pere tratta dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely, ha ora unche rivela ladi: venerdì 7 maggio avverrà il debutto sulla piattaforma di streaming. Il video pubblicato online non anticipa alcuna sequenza degli otto episodi che sono stati prodotti, mostrando però il logo ufficiale del progetto e permettendo di ascoltare qualche dialogo pronunciato dai protagonisti.'sè un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jupiter's Legacy. il teaser annuncia la data di uscita su Netflix - fisco24_info : Jupiter's Legacy, la nuova serie Netflix dal 7 maggio: Basata sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely - AntonioAlibert1 : RT @HDblog: Jupiter's Legacy trailer: i supereroi invadono Netflix | Dal 7 maggio - filmpost_it : Jupiter’s Legacy: il teaser trailer della serie netflix tratta dal fumetto #JupitersLegacy #Netflix #MarkMillar - HDblog : Jupiter's Legacy trailer: i supereroi invadono Netflix | Dal 7 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Jupiter Legacy

Il colosso dello streaming ha voluto condividere un primo trailer ma soprattutto la data di pubblicazione,'s, così si intitolerà la serie, sarà disponibile dal 7 maggio per tutti gli ...... è questa la storia della prima serie Netflix tratta da'sdi Mark ...Jupiter's Legacy, la nuova serie basata sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely, ha ora una data di uscita grazie al teaser ufficiale. Jupiter's Legacy, la nuova serie realizzata per Netflix e trat ...Il teaser trailer di Jupiter's Legacy, serie TV tratta dalla graphic novel di Mark Millar e Frank Quitely. Su Netflix dal 7 maggio ...