Il Salone del Libro sarà in presenza | ma a ottobre

(Di martedì 23 febbraio 2021) Confermata l’edizione 2021 deldeldi Torino, ma con nuove date. L’obiettivo è una kermesse tradizionale ine per questo si punta all’autunno. Le date saranno dal 14 al 18, quando si spera il Covid non sia più così diffuso. “Torino continua ad essere protagonista della filiera del: avere delle date per tornare a pensare alInternazionale dele a Portici di Carta come li conosciamo è uno dei segnali di rinascita più forti che si possano immaginare”, hanno commentato la sindaca di Torino, Chiara Appendino e l’assessora alla Cultura, Francesca Leon. Il viaggio delverso Vita Supernova vedrà una ricca offerta di incontri, contenuti e attività per i ragazzi, per le scuole, per tutta la comunità ...