I bombardieri Usa in Norvegia si esercitano con l'aeronautica svedese (Di martedì 23 febbraio 2021) l'aeronautica svedese ha nella giornata di ieri un'esercitazione aerea combinata con il distaccamento di bombardieri B-1B dell'aeronautica militare statunitense che sarà dislocato in Norvegia. Un'esercitazione pianificata da molto tempo, a cui hanno partecipato i cacciabombardieri Jas 39 Gripen che hanno scortato i velivoli dell'U.S. Air Force. I caccia svedesi hanno effettuato anche un rifornimento in InsideOver.

