FirenzePost : Giornalisti, Fnsi e Ast: minacciano di far saltare la sede del Tirreno. Ora basta davvero! - generacomplotti : RT @giornalorg: - giornalorg : - giornalorg : - giornalorg : -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti Fnsi

Fnsi

... ad esempio non portando a termine una buona legge sull'editoria, permettendo che tanti... È il monito lanciato da Giuseppe Giulietti, presidente della, nel corso dell'incontro "...... ad esempio non portando a termine una buona legge sull'editoria, permettendo che tanti... E il monito lanciato da Giuseppe Giulietti, presidente della, nel corso dell'incontro '...Questa volta è toccato alla redazione di Pistoia del quotidiano alla quale, via web, è giunto il messaggio inquietante: «Ci vorrebbe un bell'attentato alla sede del Tirreno, con tanto di morti e ferit ...La Federazione nazionale della Stampa italiana è al fianco dei colleghi dell’agenzia di stampa nazionale messicana Notimex, da oltre un anno in sciopero per difendere il loro lavoro, le tutele garanti ...