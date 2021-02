Francesco Sarcina: 'La cocaina ti sale dentro come un sussurro. Mi sono massacrato di alcol e di droghe' (Di martedì 23 febbraio 2021) Il frontman e leader de Le Vibrazioni ha raccontato il periodo più buio della sua vita in un'intervista a FQ ... Leggi su today (Di martedì 23 febbraio 2021) Il frontman e leader de Le Vibrazioni ha raccontato il periodo più buio della sua vita in un'intervista a FQ ...

foggylady : RT @CandidaMorvillo: La sincerità e l'autocritica di #FrancescoSarcina “chiedo scusa alle donne che ho masticato, ucciso, sputato. I traumi… - CandidaMorvillo : La sincerità e l'autocritica di #FrancescoSarcina “chiedo scusa alle donne che ho masticato, ucciso, sputato. I tra… - zazoomblog : Francesco Sarcina a FqMagazine: “Ho sniffato le ceneri di mio padre. La cocaina? Ti sale dentro come un sussurro” -… - clikservernet : Francesco Sarcina a FqMagazine: “Ho sniffato le ceneri di mio padre. La cocaina? Ti sale dentro come un sussurro” - Noovyis : (Francesco Sarcina a FqMagazine: “Ho sniffato le ceneri di mio padre. La cocaina? Ti sale dentro come un sussurro”)… -