Firenze | ordigno esplode davanti a una pizzeria vicino alla Leopolda

(Di martedì 23 febbraio 2021) Un botto qualche ora prima dell'alba,stazione. Unartigianale è esploso questa mattina intorno alle 4a unadi, in via Gabbuggiani nei pressi della stazione. Danneggiati la pareti esterne e il bandone del locale. Sul posto è intervenuta per i rilievi la scientifica dei carabinieri L'articolo proviene daPost.

Unartigianale è esploso davanti all'ingresso di una pizzeria in via Gabbuggiani a, nei pressi della Stazione Leopolda. Sono state danneggiate la saracinesca e le pareti esterne. L'...I carabinieri distanno indagando sull'esplosione di unartigianale nei pressi di una pizzeria in via Gabbuggiani a, zona Stazione Leopolda. Il fatto è avvenuto alle 4.20 circa. Sono state ...Sul posto sono intervenuti gli artificieri FIRENZE — Un'esplosione ha scosso nel cuore della notte il quartiere della Leopolda dove è stata divelta la saracinesca di una attività di ristorazione. Alle ...Un botto qualche ora prima dell'alba, vicino alla stazione Leopolda. Un ordigno artigianale è esploso questa mattina intorno alle 4 davanti a una pizzeria di Firenze, in via Gabbuggiani nei pressi del ...