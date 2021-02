Fausto Gresini | è morto l’ex pilota e manager della scuderia che porta il suo nome

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nelle ultime ore si era diffusa la notizia, poi smentita,morte di. Ora, a dare l’annunciosua morte è la stessadi cui erae cheil suocon un messaggio sui social.: l’annuncio “La notizia che non avremmo mai voluto dare, e che purtroppo siamo costretti a condividere con tutti voi“, scrivono sui social in questi ultimi minuti. “Dopo quasi due mesi di lotta contro il Covid,è purtroppo scomparso, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni“, aggiungono salutandolo, “Ciao“. Le ultime ore sono state difficili, ieri sera la notizia...

'La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al Covid,ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao': così il Teamannuncia la morte dell'ex pilota e manager della scuderia che porta il suo nome., dunque, non ce ...è morto: il comunicato ufficiale del TeamRacing 'La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid,...Fausto Gresini, che nella sua carriera ha sempre corso nella 125, vinse il suo primo titolo mondiale nel 1985: tre vittorie (in Austria, Belgio e San Marino), cinque pole position e 109 punti ...L'ex pilota, ora manager del Gresini Racing, è morto a 60 anni per delle complicanze legate all'infezione da Covid-19: il comunicato.