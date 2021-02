Ex del GF Vip fa credere di indossare un abito Dior ma il vero stilista la “smaschera”: ecco che succede (Di martedì 23 febbraio 2021) Cecilia Capriotti nel corso dell’ultima puntata del GF Vip andata in onda ieri sera, ha fatto credere di avere indossato un abito Dior ma non è come sembra… ed infatti lo stilista del vestito si è palesato sui social “smascherando” l’ex gieffina. Ex del GF Vip indossa un abito Dior ma il vero stilista la “smaschera”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 23 febbraio 2021) Cecilia Capriotti nel corso dell’ultima puntata del GF Vip andata in onda ieri sera, ha fattodi avere indossato unma non è come sembra… ed infatti lodel vestito si è palesato sui social “ndo” l’ex gieffina. Ex del GF Vip indossa unma illa “”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fjueguen : La lista completa del vacunatorio VIP - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - lifestyleblogit : Conte truffato, anche Lippi e vip nella rete del broker - - vip_erella : #fuoritommaso qui per ricordarvi che anche Dayane ha dato del malato mentale a Tommaso PER BEN DUE VOLTE, a me va b… - vip_erella : RT @middleton____: Ma quanto Dayane ha dato del malato mentale a Tommaso per la musica dove cazzo eravate? Dove? #gfvip #tzvip -