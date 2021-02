Crollo del cimitero di Camogli | video (Di martedì 23 febbraio 2021) Ieri pomeriggio una frana ha fatto crollare il cimitero di Camogli, in provincia di Genova. Circa 200 bare sono poi finite in mare a causa del cedimento delle rocce. Il Crollo ha interessato anche due cappelle e le salme contenuto al loro interno. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Rapallo, che hanno messo in sicurezza le bare rimaste in bilico, mentre il nucleo sommozzatori si è messo subito al lavoro per il recupero di quelle finite in acqua. Al momento l'accesso al cimitero è vietato, ma non si registrano feriti. Guarda tutti i video Ghiacciaio-himalayano-Crollo NoneCrollo Cisterna Alabama NoneCrollo Costiera Canarie None Leggi su panorama (Di martedì 23 febbraio 2021) Ieri pomeriggio una frana ha fatto crollare ildi, in provincia di Genova. Circa 200 bare sono poi finite in mare a causa del cedimento delle rocce. Ilha interessato anche due cappelle e le salme contenuto al loro interno. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Rapallo, che hanno messo in sicurezza le bare rimaste in bilico, mentre il nucleo sommozzatori si è messo subito al lavoro per il recupero di quelle finite in acqua. Al momento l'accesso alè vietato, ma non si registrano feriti. Guarda tutti iGhiacciaio-himalayano-NoneCisterna Alabama NoneCostiera Canarie None

