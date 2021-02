Covid | vaccino AstraZeneca esteso fino ai 65 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021) Emergenza-19: arriva l’estensione per ilche potrà essere somministrato dai 18ai 65Ilanti-prodotto dapotrà essere utilizzato “nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65, ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili“. È quanto prevede “sulla base di nuove evidenze scientifiche” una circolare… L'articolo Corriere Nazionale.

Corriere : La segnalazione è arrivata da Genova. All’ospedale San Martino quindici infermieri, che si erano rifiutati di fare… - antoguerrera : A tutti gli italiani che hanno rifiutato vaccino Oxford-Astrazeneca: riduce del 94% il rischio di ricovero Covid in… - fattoquotidiano : Covid, Di Lorenzo (Irbm): “Basta con questo accanimento. Vaccino Astrazeneca è efficace ma dà fastidio perché costa… - Micaela010672 : RT @TarroGiulio: Il vaccino Covid di Astrazeneca sarà testato su bambini e adolescenti, che non hanno bisogno di questo vaccino sia perchè… - gianfrancomusi2 : RT @EliseiNicole: Covid, il vaccino funziona meno se sei stressato -

Dopo il via libera dalla Commissione tecnico - scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla possibilità di somministrare ilanti -di AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni di età in buone condizioni di salute, è stata emanata la circolare del ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi ...... e alle successive precisazioni del Consiglio superiore di sanità, si indica dunque "la possibilità di utilizzo del- 19 'Vaccine AstraZeneca' nella fascia di età compresa tra i 18 e i ...Sui certificati di vaccinazione serve un approccio europeo, ma in ogni caso i viaggi devono essere permessi con test e quarantene. Lo ...Roma, 23 febbraio 2021 - Il vaccino contro il Covid di AstraZeneca potrà essere somministrato alle persone di età fino a 65 anni. La circolare del ministero della Salute ha aggiornato le disposizione ...