COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Azienda Sanitaria Locale comunica su 692 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 51 persone: – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 4, residenti nel comune di Avella; – 6, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di Contrada; – 5, residenti nel comune di Domicella; – 4, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 1, residente nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Marzano di Nola; – 2, residenti nel comune di Mercogliano; – 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montemarano; – 11, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro; – 1, residente nel comune di Quadrelle; – 1, residente nel comune di Salza Irpina; – 1, residente nel comune ...

