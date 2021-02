Champions League | Real Madrid a pezzi | occasione per l’Atalanta?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Domani ilè atteso a Bergamo per gli ottavi di finale di. Una partita impegnativa per Zinedine Zidane, che sa di non poter sottovalutaredi Gian Piero Gasperini. Tanti assenti per le Merengues, che dovranno fare a meno di molti giocatori, tra cui Karim Benzema. È unin emergenza, che faticherà molto a tenere testa alla Dea. Un ottavo di finale che comincia in salita, e si preannuncia molto più impegnativo del previsto. Codice rosso in casa: tanti gli infortunati Ilsta vivendo un ottimo periodo in campionato: 4 vittorie in altrettante partite, e con lo scivolone dell’Atleticoadesso il primo ...