Calcioscommesse | Beppe Signori assolto per la partita Piacenza-Padova

(Di martedì 23 febbraio 2021) Arrivano buone notizie per, l’ex calciatore del Bologna è statodal Tribunale diin relazione al filone dell’inchiesta sul. L’accusa era quella di aver cercato di alterare il risultato di, sfida del campionato di Serie B del 2 ottobre 2010.era finito sotto processo insieme a Luigi Sartor, perché secondo un testimone aveva versato 65 mila euro per indirizzare la, 30 mila direttamente a. “Spero sia la prima di una lunga serie di assoluzioni che mi possano restituire la dignità di uomo e la credibilità di sportivo”, ha dettoche adesso dovrà fare i conti con altri processi. Le dichiarazioni di ...

Adnkronos : ++#Calcioscommesse, #BeppeSignori assolto con formula piena++ - CettoJ : RT @christianrocca: Beppe Signori è stato assolto 10 anni dopo essere stato arrestato ingiustamente - CalcioWeb : #Calcioscommesse, buone notizie per Beppe #Signori: l'ex calciatore è stato assolo - luciottanta2 : RT @christianrocca: Beppe Signori è stato assolto 10 anni dopo essere stato arrestato ingiustamente - davidlapo1967 : RT @radiofab: Undici anni. UNDICI. La macchia mediatica resta, ora non frega più niente a nessuno. -

... coinvolto in uno dei filoni della maxi - inchiesta sul. Assolto perché il fatto non sussiste, la decisione dei giudici. Ricordiamo cheSignori aveva rinunciato alla ...Roberto Rambaudi così all'Adnkronos la sentenza di assoluzione con formula piena del tribunale di Piacenza nei confronti diSignori, suo compagno di squadra al Foggia e alla Lazio, accusato di ...Si trattava di un filone “piacentino” della nota vicenda giudiziaria sul calcioscommesse, che si era sviluppata a Cremona e che poi finì in prescrizione, che ha terremotato il calcio italiano nell’ult ...Lo ha deciso il tribunale di Piacenza assolvendo con formula piena l’ex attaccante che in passato ha vestito anche la maglia di Bologna e Foggia. L’ex attaccante aveva rinunciato alla prescrizione, co ...