ATP Córdoba 2021, i risultati del 22 febbraio. Vittorie per Jozef Kovalik e Nicolas Jarry (Di martedì 23 febbraio 2021) Si è dato il via alle danze nell'ATP di Córdoba (Argentina). Sulla terra rossa sudamericana sono stati due i match validi per il primo turno ad andare in scena, vero e proprio antipasto di quello che accadrà. Lo slovacco Jozef Kovalik (n.128 del mondo) si è imposto con lo score di 6-2 1-6 6-3 in 1 ora e 45 minuti di gioco contro il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros (n.116 ATP). Una partita tra alti e bassi che poi ha sorriso allo slovacco che nel prossimo turno affronterà il cileno Marcelo Tomas Barrios Vela (n.265 del mondo). Rimanendo sempre in Cile, vittoria di Nicolas Jarry (n.1165 del mondo), tornato a giocare dopo la squalifica per positività a un controllo antidoping alla fine del 2019, contro lo spagnolo Jaume Munar (n.104 del ranking) per 5-7 7-6 (5) 6-4.

