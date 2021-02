Atalanta in lutto: è morto il centrocampista Willy Ta Bi, aveva 21 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Bergamo, 23 febbraio 2021 - È morto stamattina in Costa d'Avorio Willy Braciano Ta Bi, aveva 21 anni ed era affetto da un male incurabile al fegato. Il centrocampista che l'Atalanta aveva prelevato ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 23 febbraio 2021) Bergamo, 23 febbraio 2021 - Èstamattina in Costa d'AvorioBraciano Ta Bi,21ed era affetto da un male incurabile al fegato. Ilche l'prelevato ...

tvdellosport : Lutto in casa #Atalanta. È venuto a mancare dopo una lunga malattia il centrocampista Ta Bi, campione d'Italia con… - TuttoMercatoWeb : Lutto in casa Atalanta. A 21 anni è morto Ta Bi, centrocampista campione d'Italia 2019 - qn_giorno : #Atalanta in lutto: è morto il centrocampista Willy Ta Bi, aveva 21 anni - infoitsport : Atalanta in lutto: morto Willy Ta Bi, giovane promessa della Primavera - infoitsport : Lutto nell'Atalanta: muore l'ex Primavera Willy Ta Bi -