Arriva Samsung ISOCELL GN2 | nuovo sensore da 50 MP con Dual Pixel Pro

Samsung ha presentato il sensore ISOCELL GN2 da 50 MP con Pixel da 1.4 μm con tecnologia Dual Pixel Pro e tanto altro

