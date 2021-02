Amici 20, ecco quando inizia il serale (e quale sarà la concorrenza Rai) (Di martedì 23 febbraio 2021) Manca poco meno di un mese dall’inizio dell’attesissimo serale di Amici 20. Il talent show di Maria De Filippi, che quest’anno festeggia due decenni di successi, per ora va in onda il sabato pomeriggio su Canale 5 e tutti i giorni dal lunedì al venerdì con una striscia pomeridiana sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. A breve i ragazzi si guadagneranno le maglie del serale che decreteranno chi vi parteciperà e a quanto pare c’è già la data della prima puntata. A rivelarlo è il portale TV Blog, secondo cui il fortunato programma della De Filippi partirà sabato 20 marzo, in prima serata; ovvero succederà a un altro problema di successo di Maria, “C’è Posta per Te”. Il portale ha reso nota anche la concorrenza schierata dalla Rai, che esordirà leggermente più tardi. A partire da sabato 11 aprile, infatti, arriverà su ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 23 febbraio 2021) Manca poco meno di un mese dall’inizio dell’attesissimodi20. Il talent show di Maria De Filippi, che quest’anno festeggia due decenni di successi, per ora va in onda il sabato pomeriggio su Canale 5 e tutti i giorni dal lunedì al venerdì con una striscia pomeridiana sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. A breve i ragazzi si guadagneranno le maglie delche decreteranno chi vi parteciperà e a quanto pare c’è già la data della prima puntata. A rivelarlo è il portale TV Blog, secondo cui il fortunato programma della De Filippi partirà sabato 20 marzo, in prima serata; ovvero succederà a un altro problema di successo di Maria, “C’è Posta per Te”. Il portale ha reso nota anche laschierata dalla Rai, che esordirà leggermente più tardi. A partire da sabato 11 aprile, infatti, arriverà su ...

Diana Del Bufalo, ecco con quale dieta e allenamento ha trasformato totalmente il suo fisico Diana Del Bufalo, ecco con quale dieta e allenamento ha trasformato il suo fisico L'attrice 31enne, ex volto di Amici nel 2010, a Sportweek , inserto de La Gazzetta dello Sport, racconta: 'Il mio ...

"Ecco come aiuteremo gli amici ristoratori" il Resto del Carlino

